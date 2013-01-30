Адвокаты заявляют, что Луценко лишают права на коммуникацию

Адвокаты экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко заявляют, что Государственная пенитенциарная служба Украины продолжает нарушать права их подзащитного, в частности - право на коммуникации.

Об этом идет речь в заявлении адвокатов Ю.Луценко для СМИ, сообщили УНИАН в пресс-службе “Народной самообороны”.

«В связи с выполнением своих процессуальных обязанностей как адвокатов и защитников по конкретным уголовным делам, сообщаем о том, что органами Государственной пенитенциарной службы продолжают нарушаться права нашего подзащитного, в частности, право на коммуникации со своими защитниками, в том числе и с защитником из круга близких лиц Луценко Ириной», - отмечается в заявлении.

Адвокаты удивлены позицией Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской относительно правомерности действий пенитенциарной службы, запретившей Ю.Луценко встречи с его адвокатами во время лечения в частной клинике «Оберег».

Адвокаты приводят статьи законов и международных нормативно-правовых актов, которые не предусматривают лишения или даже ограничения прав осужденного на коммуникации со своим защитником, даже если клиент находится вне границ колонии, в том числе и в лечебном заведении.

«Тем более, никакие ведомственные нормативные документы, в том числе и Государственной пенитенциарной службы, не могут противоречить требованиям Конституции и законов Украины», - отмечается в заявлении.

Адвокаты обращают внимание, что ограничения прав Ю.Луценко и его защитников происходят в тот момент, когда идет подготовка к защите прав их клиента в Высшем специализированном суде по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

По словам адвокатов, такие незаконные действия Государственной пенитенциарной службы также препятствуют осуществлению подготовки жалобы в Европейский суд по правам человека.

Как сообщал УНИАН, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская заявила, что не намерена реагировать на информацию о том, что супруга экс-министра внутренних дел Юрия Луценко не может посетить его в больнице после операции.

“Моей реакции в данном случае не будет, потому что законодательство Украины предусматривает, что в случае, если человек осужден, но находится в заведениях здравоохранения, вообще-то он не имеет права на свидание и передачи”, - сказала она.

Ранее Государственная пенитенциарная служба Украины заявила, что осужденным, которые находятся в стационарных отделениях медицинских учреждений, не разрешаются свидания и осуществление телефонных звонков.