Дело о «скорых Тимошенко» отправили на дорасследование

Защитник экс-премьер-министра Украины Сергей Власенко заявляет, что Генеральная прокуратура отправила на дорасследование уголовное дело, которое было возбуждено в отношении Юлии Тимошенко якобы по факту превышения власти и служебных полномочий при закупке под гарантии правительства и ввозе на территорию Украины автомобилей Opel Combo для сельской медицины.

Об этом сообщает сайт Ю.Тимошенко.

"Возможно, так хотят дело "похоронить". Обвинение Ю.Тимошенко заключалось в том, что она, будучи премьер-министром, подписала законные решения Кабинета министров. Это ее обязанность по Конституции. Поэтому те обвинения - шизофрения. Они в какой-то момент это осознали", - сказал Сергей Власенко в интервью gazeta.ua.

Защитник напомнил, что именно с документов по машинам "скорой" Генпрокуратура начинала свою пиар-кампанию против Ю.Тимошенко. "Они с ними носились, как дурень с писаной торбой. Потом поняли, что это - полный идиотизм. Поэтому начали тормозить дело "скорых", и продвигать "газовое", по которому экс-премьера и посадили", - добавил он.

"Власть считает, что изобрела механизм держать Ю.Тимошенко в тюрьме пожизненно. В отношении Ю.Тимошенко никто не придерживается базовых стандартов юриспруденции. Думают: мы за 5 минут возбудим очередное абсурдное дело, что она убила Кеннеди, ее команда будет бороться в Европейском суде. Как только увидим, что это дело отменят, обвиним Ю.Тимошенко в том, что распяла Христа, и опять арестуем. И так по кругу. А Виктор Янукович в это время обманывает европейских политиков. Сначала рассказывает о декриминализации статей, потом - об амнистии, помиловании. Еще позже: давайте, дождемся решения Европейского суда, или пока солнце начнет всходить на западе, а заходить - на востоке", - заявил С.Власенко.

Как известно, 27 января 2011 года следователи Генеральной прокуратуры вручили Ю.Тимошенко постановление о возбуждении в отношении нее нового уголовного дела по факту превышения власти и служебных полномочий при закупке под гарантии правительства и ввозе на территорию Украины автомобилей Opel Combo для сельской медицины. "Мне предъявили постановление о возбуждении уголовного дела, которое выписано наспех, безграмотно, нет там ни состава преступления, ни объекта преступления, ни субъекта преступления, ни события преступления – ничего", - заявила тогда Ю.Тимошенко.

Сайт Ю.Тимошенко напоминает, что во времена ее премьерства правительство Украины осуществляло программу по обеспечению транспортом сельских больниц. В рамках этой программы для обеспечения доступа граждан к медицинским услугам была закуплена одна тысяча автомобилей, которые используются и до сих пор.