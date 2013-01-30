Тюремщики говорят, что долечат Луценко в колонии
09:23, 30 января 2013Политика
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Луценко вывезен в колонию, где он продолжит лечение по предоставленным медиками рекомендациям - пенитенциарная служба.
Тюремщики подтвердили, что вывезли Луценко
В Государственной пенитенциарной службе Украины подтверждают информацию о вывезении сегодня утром экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко из столичной больницы в колонию.
Пресс-секретарь главы ГПтС Игорь Андрушко сказал УНИАН: “Подтверждаю информацию. Луценко действительно сегодня был вывезен обратно в исправительное учреждение, то есть в Менскую колонию. Как сказали врачи, он прошел все манипуляции. Врачами были предоставлены рекомендации для дальнейшей реабилитации под наблюдением медперсонала колонии”.
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