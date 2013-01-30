Тюремщики говорят, что долечат Луценко в колонии

В Государственной пенитенциарной службе Украины подтверждают информацию о вывезении сегодня утром экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко из столичной больницы в колонию.

Пресс-секретарь главы ГПтС Игорь Андрушко сказал УНИАН: “Подтверждаю информацию. Луценко действительно сегодня был вывезен обратно в исправительное учреждение, то есть в Менскую колонию. Как сказали врачи, он прошел все манипуляции. Врачами были предоставлены рекомендации для дальнейшей реабилитации под наблюдением медперсонала колонии”.