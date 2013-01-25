Рыбак готов поставить на голосование запуск «Рады-3»

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«О системе «Рада-3». Я поручил комитету по регламенту, чтобы он рассмотрел все вопросы», - сказал спикер, отметив, что эта система была создана еще 8 лет назад, но почему-то не запущена в работу.

В. Рыбак сообщил, что «поставил задачу специалистам», чтобы они до 5 февраля (начала работы Верховной Рады – УНИАН) «проверили нормативные документы».

«Сейчас специалисты изучают. И я думаю, что я предоставлю возможность комитету 4 февраля на Согласительном совете Верховной Рады, чтобы он проинформировал по этой системе. Я готов поставить на голосование, чтобы Верховный Совет принял решение, чтобы эта система работала», - заявил спикер парламента. При этом он добавил: «Потому что меня смущает, что ко мне приходят люди и говорят – «надо немедленно запускать». А я, глядя в глаза, спрашиваю: «А почему вы лично, сидя на моем месте, не включали эту систему?».