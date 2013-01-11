Рыбак подумает о системе «Рада-3» в феврале

Об этом спикер сообщил сегодня во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Джоном Теффтом, проинформировали УНИАН в пресс-службе парламента.

По словам В.Рыбака, профильный комитет до февраля с.г. должен предоставить полную информацию об этой системе голосования и эффективности ее внедрения.

При этом председатель ВР в очередной раз отметил, что каждый народный депутат должен голосовать персонально.

Как сообщалось, оппозиция требует безотлагательно подключить систему персонального голосования “Рада-3”.

Ранее В.Рыбак заявлял, что система "Рада-3" – не сертифицирована, "чтобы запустить систему в работу, необходим целый ряд документов, а у нас уже есть электронная система, возможность и необходимость каждому голосовать лично".