Рыбак подумает о системе «Рада-3» в феврале
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак поручил Комитету по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента проанализировать все вопросы относительно системы «Рада-3».
Об этом спикер сообщил сегодня во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Джоном Теффтом, проинформировали УНИАН в пресс-службе парламента.
По словам В.Рыбака, профильный комитет до февраля с.г. должен предоставить полную информацию об этой системе голосования и эффективности ее внедрения.
При этом председатель ВР в очередной раз отметил, что каждый народный депутат должен голосовать персонально.
Как сообщалось, оппозиция требует безотлагательно подключить систему персонального голосования “Рада-3”.
Ранее В.Рыбак заявлял, что система "Рада-3" – не сертифицирована, "чтобы запустить систему в работу, необходим целый ряд документов, а у нас уже есть электронная система, возможность и необходимость каждому голосовать лично".