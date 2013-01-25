Защитники Луценко передали прокурору заявление о преступлении

Об этом сообщила защитник и жена экс-министра Ирина Луценко, проинформировали УНИАН в пресс-службе “Народной самообороны”.

«На протяжении пяти дней пребывания Юрия Луценко в киевской клинике «Оберег» адвокатов не допускают к нему, ссылаясь на внутренние инструкции. Отсутствует также телефонная связь с подзащитным», - заявила И.Луценко.

По ее словам, защитники сегодня встретились с прокурором Черниговской областной прокуратуры, который следит за соблюдением законности работниками Менской исправительной колонии №91, и передали заявление о совершенном преступлении руководством Менской ИК №91.

«Руководство Менской колонии, а именно руководитель Ю.Орловский и его заместители Г.Балабатько и М.Коцюба, в нарушение ст. 59 Конституции Украины и п. 2. ст. 8 Уголовно-исполнительного кодекса, в течение пяти дней не предоставляет разрешения на свидание адвокатам и защитнику из круга близких лиц с Юрием Луценко, а также ограничивает последнего в его телефонном праве», - отметила она.

И.Луценко также заметила, что у прокурора областной прокуратуры этот факт вызвал удивление. «Прокурор на наше заявление заметил, что заключенный Ю.Луценко имеет одинаковые права с другими заключенными, которые находятся на лечении за пределами колонии, соответственно, имеет право на встречу со своими адвокатами и защитниками», - сказала она.

По словам жены, прокурор сравнил защитников Ю.Луценко и Юлии Тимошенко и удивился в выборочности доступе к подзащитному в клинике.

Заявление защитников Ю.Луценко будет внесено в Единый реестр досудебных расследований, отмечается в сообщении.

При этом в «Народной самообороне» проинформировали, что сегодня к вечеру И.Луценко вместе с адвокатом Игорем Фоминым в общении с конвоем, который охраняет Ю.Луценко в клинике, в очередное раз получила отказ в допуске к подзащитному экс-министру.

«Старший конвоя отказался представиться, лишь подтвердил факт отсутствия разрешения со стороны руководства МИК №91 на допуск защитников к Юрию Луценко», - отметила она.

«Я буду информировать представительство Совета Европы, посольства США и европейских стран, правозащитные организации, которые тщательно следят за делом экс-министра и политического узника, об очередном нарушении права Юрия Луценко на правовую помощь и телефонную связь», - резюмировала И.Луценко.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственная пенитенциарная служба Украины заявила, что осужденным, которые находятся в стационарных отделениях медицинских учреждений, не разрешаются свидания и осуществление телефонных звонков.