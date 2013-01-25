В ВР отказались регистрировать постановление об увольнении Пшонки

Об этом им письмом сообщил руководитель аппарата парламента Валентин Зайчук, проинформировали УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Отказывая в регистрации проекта постановления, аппарат ссылается на то, что оппозиционные фракции якобы не собрали 150 подписей в поддержку включения в повестку дня вопроса о высказывании недоверия генпрокурору. «Что касается списков народных депутатов Украины с их подписями, последние не имеют отношения к затронутому вами вопросу», - говорится в письме В.Зайчука, сообщили в оппозиции.

В то же время вопрос о высказывании недоверия генеральному прокурору стоит 4-м пунктом повестки дня внеочередной сессии, с требованием о проведении которой председателю Верховной Рады было официально передано 158 подписей народных депутатов еще 24 января, подчеркнули в «Батькивщине».

«Как бы в руководстве Верховной Рады ни желали избежать публичного рассмотрения вопроса об отставке генпрокурора – факт остается фактом. 158 народных депутатов высказались за рассмотрение вопроса об отставке генерального прокурора. Каждый, кто умеет читать, может увидеть, какой инициативы касались подписи народных депутатов в требовании об объявлении внеочередной сессии. В повестке дня сессии черным по белому написано, что подписи народных депутатов касались также поддержки рассмотрения инициативы о недоверии прокурору, как того требует статья 213 Регламента Верховной Рады Украины», - заявили во фракции «Батькивщина».