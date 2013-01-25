Королевская обещает показать диплом

Министр социальной политики Наталия Королевская в студенческие годы одновременно училась и работала

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщила журналистам сегодня на брифинге.

Она поздравила студентов с праздником, который сегодня отмечается.

“Это, я считаю, лучшие годы, но и самые тяжелые годы. Я всегда очень помню свои годы студенчества, потому что я в то время и училась, и работала одновременно. И те дети, которые могут получать сегодня образование, они должны, в первую очередь, использовать это время, потому что, я уверена, в будущем нет ничего более ценного, чем качественное образование”, - сказала Н.Королевская.

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В то же время, журналисты в очередной раз спросили Н.Королевскую, нашла ли она утерянный диплом о высшем образовании. Представитель пресс-службы министра заявил, что журналисты могут направить в пресс-службу запрос и получить копию восстановленного диплома о высшем образовании Н.Королевской.