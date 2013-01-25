Томенко: Власть запретила проводить внеочередную сессию

Такое мнение он выразил сегодня в комментарии УНИАН.

“Создается впечатление, что власть запретила проводить внеочередную сессию”, - сказал Н.Томенко.

По его словам, подтверждением этого являются манипуляции, которые происходят с объявлением даты проведения сессии. Он отметил, что сначала представители фракции Партии регионов даже заявляли о своей готовности приобщиться к сбору подписей за проведение внеочередной сессии ВР.

“Теперь же те же люди начинают рассказывать, что нужно провести экспертизу совместно с прокуратурой и СБУ, чтобы выяснить, настоящие ли подписи представителей оппозиции под требованием о проведении внеочередной сессии”, - сказал Н.Томенко.

Он добавил, что именно поэтому в какой-то момент власть решила и дала указание не проводить внеочередной сессии, которая касается ситуации вокруг Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, три оппозиционных фракции в Верховной Раде передали председателю парламента 158 подписей для проведения внеочередной сессии.

Оппозиция предлагала такую повестку дня: создание временной следственной комиссии по расследованию нарушений Конституции при заключении Ю.Тимошенко и Юрия Луценко, заслушивание информации генерального прокурора, министра внутренний дел и председателя СБУ, вопроса о политической ответственности председателей МВД и СБУ, а также выражение недоверия генеральному прокурору Украины.

Сегодня, 25 января, в «УДАРе» сообщили, что Управление кадров аппарата Верховной Рады не признало действительными и не учло подписи 7 народных депутатов за созыв внеочередной сессии. Из них 5 - от депутатов фракции “УДАР”, в частности и председателя партии Виталия Кличко.