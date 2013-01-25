Муж Тимошенко: власть фабрикует новые обвинения против экс-премьера

Муж Юлии Тимошенко считает, что власть фабрикует новые обвинения против экс-премьер-министра, потому что Европейский суд по правам человека скоро должен огласить решение по жалобе его жены.

Об этом он сказал в интервью «Фокусу», опубликованном сегодня.

В частности, комментируя заявление генерального прокурора Виктора Пшонки касательно новых подозрений в отношении Ю.Тимошенко и потенциальном пожизненном заключении, А.Тимошенко сказал: «Такому трудно не удивиться. Это ложь ради дискредитации лидеров оппозиции. Показательно, что брифинг, где генпрокурор рассказал о новых подозрениях, собирался в срочном порядке, всего за час. А какие события были накануне? Депутатов-женщин, которые присоединились к Юлиной акции гражданского неповиновения, силой вышвырнули на лестницу. Скоро Европейский суд по правам человека должен огласить решение по жалобе моей жены. Власть что-то уже знает об этом решении, боится, что Юлию придётся выпустить, поэтому и фабрикует новые обвинения. Не было бы дела Щербаня, придумали бы какое-нибудь другое».

При этом «Фокус» отмечает, что, «пока Генпрокуратура форсирует обвинение Ю.Тимошенко в организации заказного убийства, из Брюсселя пришла плохая новость для власти. Глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что обсуждение судьбы Ю.Тимошенко войдёт в обязательную программу саммита ЕС-Украина 25 февраля. Ожидается, что аккурат к саммиту Европейский суд по правам человека, по ускоренной процедуре рассматривающий заявление Ю.Тимошенко о незаконном аресте, огласит своё решение. И, скорее всего, это будет признание незаконности ареста и нарушение права гражданки Ю.Тимошенко на справедливый суд. В Украине к такому повороту событий готовы: экс-премьеру инкриминируют новое дело. На этот раз её подозревают в преступном сговоре с экс-премьером Павлом Лазаренко с целью ликвидации бизнесмена Евгения Щербаня. И пусть уже оба - и Ю.Тимошенко, и П.Лазаренко - заявили о нелепости обвинений, выйти на свободу экс-премьеру не удастся, что бы ни решил Европейский суд».