Оппозиция хочет уволить глав МВД и СБУ

Оппозиция зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления о политической ответственности министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко за участие правоохранительных органов в политических преследованиях, нарушение прав и свобод граждан.

Об этом сообщается на сайте ВР.

Проект документа внесен лидерами оппозиционных фракций “УДАРа” - Виталием Кличко, “Батькивщины” Арсением Яценюком и “Свободы” Олегом Тягнибоком 24 января.

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Проект постановления предусматривает направление Президенту Украины обращения с требованием об отстранении В.Захарченко от должности министра внутренних дел Украины и А.Якименко - от должности председателя СБУ в связи с “грубым нарушением Конституции и законов Украины, участием в политических преследованиях, нарушением прав и свобод человека и гражданина”.

Авторы документа считают, что нахождение указанных лиц на должностях министра внутренних дел и председателя Службы безопасности Украины подрывает принципы конституционного строя Украины, доверие народа Украины к правоохранительным органам и правоохранительной деятельности в целом, а также авторитет государства в мире.

“Ведь факт политического характера преследований оппозиционных лидеров Юлии Тимошенко и Юрия Луценко и причастность к этому правоохранительных органов государства подтвердили большинство правозащитных институтов Европы и мира”, - говорится в документе.

Представители оппозиции отмечают, что в соответствии со статьей 18 Закона Украины "О Кабинете министров Украины", член Кабмина может быть отстранен от должности по решению Президента Украины.

“В связи с приведенным, Верховная Рада Украина признает необходимым обратиться к Президенту Украины с требованием привлечь к политической ответственности и уволить с занимаемых должностей за участие правоохранительных органов в политических преследованиях, нарушение прав и свобод граждан Украины министра внутренних дел Украины В.Захарченко и председателя Службы безопасности Украины А.Якименко”, - сказано в проекте постановления.