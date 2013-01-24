Нардеп обвиняет налоговиков в нападении

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», М.Головко обратился с депутатским обращением к генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке, в котором требует дать оценку и наказать виновных в нападении на его общественную приемную.

В обращении сообщается, что работники налоговой милиции незаконно проникли на территорию его общественной приемной в селе Василькивцы Гусятинского района Тернопольской области в ООО "Мрия центр", где депутат арендует помещение для приемной.

«Когда я прибыл на место события, работники налоговой милиции не пустили меня в здание, где расположена приемная. Таким образом «правоохранители» нарушили ст. 17 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", которой определено право беспрепятственного доступа на все предприятия, в учреждения и организации на территории Украины.

Однако мне удалось войти в помещение через центральный вход и добраться до своей общественной приемной, чтобы убедиться, что в ней не проводят обыск, ничего не угрожает сохранению конфиденциальности обращений граждан Украины к народному депутату и нет угрозы имущества народного депутата, которое он использует для осуществления депутатской деятельности», – отмечает М.Головко.

Он также подчеркнул, что следователь Петр Цимбалюк на неоднократные требования депутата отказывался предъявить документ, на основании которого происходят следственные действия.

«Когда же продемонстрировал копию постановления Тернопольского горрайонного суда от 16 января 2013 года, то оказалось, что ею дано разрешение на проведение обыска в административном здании, но в Тернопольском, а не в Гусятинском районе», – сообщает в обращении народный депутат. По словам М.Головко, он указал на это следователю, однако тот вместе с остальными работниками продолжил обыск.

«После этого Цимбалюк заявил, что я "препятствую ему осуществлять следственные действия" и дал указание не допускать меня в мою общественную приемную на втором этаже. Я все же прошел в нее, чтоб забрать оттуда обращения граждан и свои личные вещи, видя неадекватные и незаконные действия следователей налоговой милиции. Когда я пытался выйти из помещения, работники налоговой милиции, по указанию следователей Цимбалюка и Шевчука препятствовали, пытаясь сбить меня с ног и забрать мои личные вещи и обращения граждан к народному депутату Украины», – говорится в обращении М. Головко.

По его убеждению, старшие следователи налоговой милиции ГНС Украины в Тернопольской области Сергей Шевчук и Петр Цимбалюк совершили действия, которые содержат признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Украины (незаконное проникновение во владение другого лица, незаконное проведение в них осмотра и обыска, создание искусственных препятствий в работе народного депутата Украины служебными лицами органов налоговой милиции, преднамеренное совершение служебными лицами органов налоговой милиции действий, которые явно выходят за пределы предоставленных им постановлением суда прав или полномочий и которые нанесли существенный вред охраняемым правам народного депутата Украины, а также правам и интересам граждан, которые обратились к народному депутату Украины).

Следовательно, М. Головко требует от генпрокурора проверить данную информацию, и в случае наличия в действиях следователей признаков состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Украины, привлечь виновных к уголовной ответственности.

Также М. Головко требует принять меры для прекращения в будущем практики превышения полномочий служебными лицами правоохранительных органов при проведении следственных действий.

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Как сообщал УНИАН, прокуратура Тернопольской области начала уголовное производство в отношении М. Головко по факту вмешательства в деятельность работников правоохранительных органов. По данным областной прокуратуры, «народный депутат, убедившись в наличии правовых оснований у работников налоговой милиции для проведения обыска в одном из обществ Гусятинского района, закрыл дверь одного из кабинетов изнутри, а затем вывесил на ней надпись: «Общественная приемная народного депутата Украины». В дальнейшем, не реагируя на запрещение правоохранителей, вынес из кабинета два полиэтиленовых пакета, содержимое которых не разглашается в интересах следствия».

По данному факту прокуратурой области в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 343 УК Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа).

Ранее, 18 января налоговые милиционеры Тернопольской области заявили о препятствовании следственным действиям со стороны народного депутата по делу о неуплате 15 млн грн налогов служебными лицами ряда предприятий, которые входят в состав местного агрохолдинга.

Налоговики сообщали, что 17 января во время обыска, который проводили сотрудники налоговой милиции области в офисе субъекта ведения хозяйства, имел место факт препятствования в проведении следственных действий со стороны народного депутата Украины от ВО «Свобода» Михаила Головко.

По неофициальным данным, неуплата налогов выявлена в агрохолдинге «Мрия».