Янукович хочет перетянуть часть Давосского форума в Киев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Давосе Президент Украины Виктор Янукович после встречи с основателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом.

"Мы планируем в ближайшее время провести в Украине саммит европейских стран и евразийских стран, который даст нам возможность преодолевать те вызовы, которые сегодня стоят перед нашими странами", - сказал В.Янукович.

По его словам, сегодня специалисты будут разрабатывать повестку дня этого международного мероприятия.

Как отметил В.Янукович, реагировать на вызовы, которые стоят перед мировой экономикой, можно лишь путем поднятия конкурентоспособности экономик стран, создания динамичного механизма реагирования на эти вызовы. "Именно на эти вопросы призвано дать ответ наше сотрудничество и проведение совместного экономического форума в городе Киев", - отметил он.

Он поблагодарил К.Шваба за работу, которую Всемирный экономический форум проводит в отношении Украины. "Формирование повестки дня - Украина будущего, которое делается с участием лучших специалистов мирового уровня, это то, что сейчас необходимо Украине", - сказал Президент.

По словам В.Януковича, совместная работа с ВЭФ может дать Украине как среднесрочное планирование, так и виденье будущего страны.

К.Шваб напомнил, что стороны учредили совместный совет по выработке повестки дня по Украине. По его словам, этот совет недавно представил свои наработки, что, по его мнению, может стать тестовой версией виденья развития украинской экономики.

"Это будут различные возможности для Украины, которые она может использовать в своем развитии", - отметил К.Шваб.

Как известно, прошлогодний форум в рамках ВЭФ происходил в Стамбуле.

Как сообщал УНИАН, 27 января 2011 г. Президент Украины В.Янукович выступил с инициативой провести в Киеве в 2012 году региональный саммит Всемирного экономического форума.

Об этом он заявил в выступлении во время проведения ланча от имени правительства Австрии и Организации экономического сотрудничества и развития, который состоялся в рамках мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе.

«Мы заинтересованы в активном диалоге на всех форумах и площадках Европы и других регионов мира», - отметил В.Янукович.

В частности, он заявил, что украинская сторона поддерживает проведение регионального саммита Всемирного экономического форума по Европе и Центральной Азии в Вене 8-9 июня 2011 года.

«Украина также заинтересована в проведении регионального саммита Всемирного экономического форума в 2012 году в Киеве», - добавил глава государства.

По его словам, проведение такого мероприятия предоставит мощный импульс странам Восточной Европы с целью активизации и углубления сотрудничества в рамках глобальной экономики.