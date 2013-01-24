СМИ: Януковича включили в список выдающихся поляков

Соответствующий список опубликовала польская организация "Polski Network", пишет Украинская правда.

Януковича включили в список как потомка (бабушка по отцовской линии Януковича рождена в Польше) поляков и католиков.

Также "Polski Network" отметила то, что Президент Украины "является противником официального признания партизан с УПА и ОУН".

Ранее ходила информация, что род Януковичей происходит из белорусского села Януки. Бабушка Януковича была родом из Вильнюса, а дед и прадеды по отцовской линии - литовскими поляками.

Сам Виктор Янукович в начале 2011 года говорил, что у него есть польские корни.

"Мой дед и прадеды были литовскими поляками, католиками. Только мой отец родился в Донбассе, где женился на женщине из России. Все остальные мои предки происходили из Польши", - заявлял тогда президент.

Янукович отмечал, что его бабушка рассказывала, что родилась в Варшаве: "Ее мама умерла, а отец женился во второй раз - на литовской польке, которая жила в Вильнюсе".

"После Октябрьской революции семья попала под Витебск в Беларуси, где бабушка вышла замуж за моего деда, который проживал в Докшице возле села Януки. Лишь из Белоруссии семья выехала в украинский Донбасс, где я и родился", - рассказывал действующий президент Украины.