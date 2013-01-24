Соболев: собственность Щербаня перешла окружению Януковича

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Батькивщины” со ссылкой на народного депутата, заместителя председателя украинской парламентской делегации в ПАСЕ Сергея Соболева.

По словам С.Соболева, во время встречи обсуждалась тема политических репрессий в Украине, «которые прямо угрожают жизни лидеров оппозиции Юлии Тимошенко и Юрия Луценко».

«Мы рассказали о том, что сегодня у Украины борьба идет уже не за ключевые права - на свободу слова, на митинги, на беспристрастный и честный суд, - а, фактически, идет борьба за право человека на жизнь», - подчеркнул С.Соболев.

Он также сообщил, что представители украинской оппозиции рассказали Генеральному секретарю Совета Европы о попытке Генпрокуратуры Украины лишить депутатского иммунитета народных депутатов от оппозиции Сергея Власенко, Григория Немырю, Михаила Головко, Ярослава Дубневича; о фактах уголовного преследования парламентариев; о применении грубой физической силы в отношении женщин-депутатов.

Также украинские оппозиционеры проинформировали Генсека Совета Европы о деталях новых обвинений против Ю.Тимошенко.

«Мы рассказали о том, что по делу фигурируют факты 16-летней давности, о том, что после смерти Щербаня состоялся массовый переход собственности к окружению Януковича; о том, что киллеры, которые убили Щербаня, сами же были убиты в тюрьме на территории Донецкой области, где в то время прокурором работал действующий генпрокурор Пшонка, а губернатором – Янукович», - сообщил С.Соболев.

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Кроме того, заслушав информацию о препятствовании со стороны спикера украинского парламента подготовке документов членам украинской делегации от оппозиции Сергею Власенко и Елене Кондратюк, Генсек Совета Европы пообещал подготовить запрос по этому поводу.

С.Соболев напомнил, что из-за затягивания председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком подписания соответствующих распоряжений по составу делегации С.Власенко и Е.Кондратюк так и не смогли принять участие в сессии ПАСЕ.

С.Соболев сообщил, что Т.Ягланд подготовит запрос в комитет Совета Европы по вопросам предотвращению пыток в связи с ситуацией в Украине и выступит с отдельным докладом по этому вопросу на сессии ПАСЕ.