Глава КИУ: объединение оппозиции - красивая, утопическая идея

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сказал председатель правления КИУ Александр Черненко, комментируя сегодняшнее обращение лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко к оппозиционным партиям, в котором она в очередной раз призывает их объединиться.

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По мнению А.Черненко, единая оппозиционная партия могла бы прийти к власти в Украине.

«Но это идеальная схема», - сказал он, прибавив что сегодня такая схема нереальная.

Председатель КИУ отметил, что сегодня может речь идти лишь о максимальной координации действий оппозиционных партий и выдвижении единых кандидатов на должности мэра Киева и Президента Украины.

«Здесь не идет речь об объединении. Это очень красивая, но утопическая идея», - убежден А.Черненко.

Кроме того, по его мнению, такое заявление Ю.Тимошенко быстрее пиар-ход, чем «вещи, связанные с реальностью».

Как сообщал УНИАН, сегодня в своем обращении к украинцам и соратникам Ю.Тимошенко подчеркнула, что главной задачей на следующий год является углубление единства и создание устойчивой, хорошо скоординированной оппозиционной коалиции в составе «Батькивщины», «Свободы» и «Удара».

«Идеальный вариант – продолжение объединительных процессов оппозиционных сил, создание единой партии», - подчеркнула Ю.Тимошенко.