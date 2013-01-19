Адвокат: Тимошенко лишают права на защиту по делу Щербаня

Защитник экс-премьер-министра Украины Александр Плахотнюк заявляет, что власти лишают Юлию Тимошенко права на защиту по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня в 1996 году.

Об этом он сказал в интервью радио Deutsche Welle.

”Все сведения об этой ситуации мы имеем исключительно из заявленного Пшонкой на брифинге. Нам никто не сообщил. Официально мы ни о чем не знаем. У нас на руках этого документа нет. Но если даже допустить, что Юлии Владимировне вчера было сообщено о подозрении, и что Пшонка сказал правду о том, что материалы этого производства переданы в Качановскую колонии и адвокаты могут с ними ознакомиться, то это означает только то, что Тимошенко и ее защиту фактически лишили права защищаться”, - заявил А.Плахотнюк, сообщается на сайте Ю.Тимошенко.

По словам адвоката, вчерашнее сообщение генерального прокурора засвидетельствовало, что новый Уголовный процессуальный кодекс предусматривает право на нарушение права на защиту.

”Эта ситуация, в которой мы пытаемся сейчас разобраться, свидетельствует о схеме, которой боялись все защитники: когда сегодня сообщается о подозрении, а завтра - материалы отправляются в суд”, - отметил он.

”С момента внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований следователь получает возможность проводить гласные и негласные следственные действия, то есть, не сообщая самому лицу, собирать в отношении него доказательства. И делать это столько, сколько угодно - год, два. Право на адвоката у лица появляется только с момента сообщения о подозрении. Только с этой стадии адвокат может принимать участие в следственных действиях и начать собирать доказательства невиновности подзащитного”, - объяснил А.Плахотнюк.

По мнению защитника, информация Генпрокуратуры о завершении следственных действий по делу убийства Е.Щербаня означает, что «уже завтра следователь, решив еще несколько формальностей, может передать дело в суд».

”За это время адвокат ни физически, ни теоретически, ни практически - никак! - ничего не сможет сделать. Нам известно только то, что Тимошенко по этому делу ни разу не допрошена. Вчерашняя процедура сообщения ей о подозрении также вызывает вопрос. Когда это было сделано и как - однозначно неизвестно. По состоянию на 13 часов вчера состояние здоровья Тимошенко не позволяло проводить с ней следственные действия. Об этом заявлял главный врач. По состоянию на 15.30 ей также ничего не было сообщено, поскольку в это время от нее вышел защитник”, - подчеркнул он.

Как сообщалось, вечером 18 января генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что Юлии Тимошенко вручено так называемое сообщение о подозрении ее в соорганизации преднамеренного убийства депутата Е.Щербаня. Однако каких-либо подтверждений этого факта защита не имеет.