Израильтяне выбирают себе новый парламент

Свыше 5,6 миллиона избирателей смогут проголосовать на 10 тысячах участках, которые открыты по всей стране с 7.00 до 22.00, передает РИА «Новости».

От голосования ждут усиления правого лагеря и третьего премьерского срока для Биньямина Нетаньяху, при котором были заморожены мирные переговоры с палестинцами, а поселенческая деятельность приобрела рекордный размах, осложнив отношения еврейского государства с его главным союзником США. На выборы Б.Нетаньяху идет во главе объединенного списка партий "Ликуд" и "Наш дом Израиль" с русскоязычным экс-главой МИД Авигдором Либерманом в качестве второго номера.

Всего на 120 мест в Кнессете претендуют 32 партии. Голосование проходит по партийным спискам. Списки, получившие не менее 2% голосов, принимают участие в распределении депутатских мандатов.

Ни одной партии за всю историю Израиля не удавалось получить 61 место в 120-местном Кнессете, поэтому правительство страны всегда формировалось на коалиционной основе.

После публикации официальных итогов Президент Израиля Шимон Перес проведет консультации с партиями, прошедшими в Кнессет, и поручит сформировать правительство одному из депутатов, который, по мнению главы государства, имеет наилучшие шансы создать коалицию, опирающуюся на поддержку парламентского большинства. Как правило, мандат на формирование кабинета получает лидер победившей партии, он же становится премьер-министром.

Выборы проходят в обстановке повышенных мер безопасности. В обеспечении общественного порядка задействованы более 20 тысяч полицейских, сотрудников частных охранных предприятий и добровольцев. Вторник в Израиле объявлен выходным днем.