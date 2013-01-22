«Файне радио» столкнулось с внеплановой проверкой

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.Томенко.

Как отмечается в сообщении, 16 января в адрес радиостанции «FM Галичина» поступило официальное письмо от ГНС о внеплановой проверке соблюдения требований налогового законодательства на радиостанции. При этом, по словам руководства радиостанции, налоговая без какой-либо необходимости требует предоставить все документы о деятельности «FM Галичина» за последние два года. Кроме того, оно связывает такую внеплановую проверку с предвзятым отношением в связи с принципиальным украиноязычным форматом вещания «FM Галичина».

Руководство радиостанции обратилось к председателю Комитета ВР по вопросам свободы слова с просьбой разобраться в этой ситуации и содействовать ее решению, отметили в пресс-службе.

В свою очередь Н.Томенко проинформировал, что он обратился к руководству Государственной налоговой службы с просьбой объяснить необходимость безотлагательной проверки радиостанции «FM Галичина».

По теме: Томенко называет внеплановую проверку «5 канала» заказной

По его словам, в случае необходимости Комитет ВР по вопросам свободы слова и информации рассмотрит данный вопрос на своем заседании с целью не допустить препятствования журналистской деятельности в Украине.

В свою очередь пресс-служба Государственной налоговой службы во Львовской области на своем официальном сайте разместила заявление, согласно которому, внеплановая проверка «Телерадиокомпания Галичина» будет проведена в связи с необходимостью выяснить соблюдение требований налогового законодательства во взаиморасчетах с одним из контрагентов.

В частности, ГНС Львова просит предоставить документы о начислении налогов и сборов.

«Итак, требования налоговиков носят чисто правовой характер, а не являются попыткой вытеснить предприятие из рынка, как об этом сообщили средства массовой информации Львовской области», - сказано в размещенном на сайте заявлении.