Томенко называет внеплановую проверку «5 канала» заказной

Об этом он заявил, комментируя информацию о соответствующем решении Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко.

«В принципе, внеплановые проверки СМИ в послеизбирательный период возможны, но для этого нужны сверхсерьезные причины, которые требуют безотлагательного вмешательства в деятельность средств массовой информации», - отметил депутат.

По его словам, если принять во внимание пояснения Нацсовета о необходимости проверки с учетом обращения Общественного объединения "Комитет поддержки Николая Мельниченко", которое «осуществило в период с июня по октябрь 2012 года в домашних условиях выборочную запись программ «5 канала», и на основании этого засомневалось, так сказать, в законности действий телеканала, то как минимум три позиции здесь вызывают предостережение.

Во-первых, считает Н.Томенко, Нацсовет активно реагирует на обращение зарегистрированной в г. Черкассы общественной организации, о которой с момента ее регистрации в 2006 году в Интернет-пространстве невозможно найти ни одного упоминания о проведении ею выдающейся или хотя бы значимой общественной акции. Кстати, весьма странно, что с 2006 года у этой организации не существует даже своей Интернет-страницы, а поэтому довольно сложно говорить о ее системной общественной работе.

Второе предостережение связано с объективностью так называемого принципа «домашних условий выборочной записи программ «5 канала». И наконец, третье предостережение вызывает то, что эта запись осуществлялась в период с июня по октябрь прошлого года, то есть – в период парламентской избирательной кампании.

Н.Томенко считает, что «в данном случае речь идет об очередном неадекватном и, скорее всего, заказном решении о проведения внеплановой проверки «5 канала».

«А поэтому, исходя из решения, принятого Комитетом по вопросам свободы слова и информации, о рассмотрении на каждом своем заседании вопросов возможного препятствования деятельности СМИ, мы оставляем за собой право следить за ходом данной ситуации», - подчеркнул председатель профильного комитета.

Также Н.Томенко напомнил, что «с нетерпением ожидает отчета Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который, по закону, должен быть представлен в Верховную Раду не позже 2 февраля 2013 года».

Как сообщал УНИАН, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 16 января с.г. принял решение назначить внеплановую проверку деятельности “5 канала”.

Решение было принято с учетом обращения общественного объединения «Комитет поддержки Николая Мельниченко», поступившего к регулятору 26 ноября 2012 года. По мнению заявителя, в эфире телерадиокомпании имели место передачи канала в субаренду и ретрансляция программ ООО ТРК «Медиа маркет» вопреки требованиям Законов Украины «О телевидении и радиовещании» и «О рекламе». К такому выводу ОО «Комитет поддержки Николая Мельниченко» пришло, осуществляя в период с июня по октябрь 2012 года в домашних условиях выборочную запись программ “5 канала”.