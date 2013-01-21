Янукович встретится с главой компании «Ротшильд» в России и СНГ

Сегодня Президент встретится с главой компании «Ротшильд» в России и странах СНГ

Сегодня в 14:30 Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с главой компании «Ротшильд» в России и странах СНГ, вице-председателем «Ротшильд Европа» Клаусом Мангольдом. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, предусмотрена протокольная съемка. Работает пресс-служба Президента Украины и 10 представителей СМИ. Представители СМИ приглашаются на 13:30.

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