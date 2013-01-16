Каськив придумал как «улучшить» украинские скорые помощи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив сегодня в ходе селекторного совещания по вопросу внедрения экстренной медицинской помощи.

По его словам, внедрение GPS-навигаторов позволит улучшить качество услуг и экономить ресурсы и топливо. В частности, по словам В.Каськива, экономия топлива может составить до 20%.

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«GPS оптимизирует и сократит время доступа «скорой» к пациенту», - сказал В.Каськив.

Он отметил, что реализация проекта пройде в несколько этапов. В частности, до конца апреля 2013 года должен быть разработан план внедрения GPS-навигаторов, на следующем этапе GPS-навигаторами будут оснащены машины «скорой помощи» в 16 регионах, а до конца 2014 года — по всей территории Украины.