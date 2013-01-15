Каськив готовится к «новым провокациям»

Глава Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив предполагает, что вскоре возглавляемая им структура столкнется с новой волной провокаций, в том числе и в отношении проекта «LNG-терминал».

Об этом говорится в комментарии В.Каськива, переданном УНИАН.

«Сейчас я жду новой мощной волны дискредитации с помощью заказных сообщений и провокаций», - сообщил В.Каськив.

При этом он заявил, что считает объективным решение правительственной комиссии, рекомендовавшей Президенту Украины объявить ему выговор за скандал, возникший в результате подписания соглашения о сотрудничестве по проекту «LNG-терминал» с испанской компанией Gas Natural Fenosa.

«Решение объективное. Главное, что оно сильно разочаровало наших врагов, которые уже подумали, что уничтожили проект. Плюс партнеры ждали развязки. Сейчас это решение позволяет быстро двигаться дальше», - отметил В.Каськив.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Госинвестпроекта, правительственная комиссия предложила Президенту Украины Виктору Януковичу ограничиться выговором главе Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами В.Каськиву за скандал с подписанием соглашения по строительству LNG-терминала с испанской компанией Gas Natural Fenosa, отказавшейся впоследствии от участие в проекте.

По информации пресс-службы, соответствующее решение было принято после обсуждения вопроса на заседании Кабмина 14 января.

Вместе с тем, 14 января, после заседания Кабмина первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, сообщил, что комиссия продолжит изучение обстоятельств подписания соглашения с испанской компанией по LNG-терминалу и результаты ее работы в скором времени сообщит премьер-министр Николай Азаров.