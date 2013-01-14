Тимошенко написала письмо в связи со смертью Михаила Горыня

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Батькивщины” со ссылкой на письмо Ю.Тимошенко.

“С глубокой скорбью узнала о смерти известного политического и общественного деятеля, многолетнего заключенного советских концлагерей, настоящего Героя Украины Михаила Горыня. Это большая потеря для всего украинского народа”, - заметила Ю.Тимошенко.

Она отметила, что “уходит поколение мужественных и жертвенных борцов, тех, кто ценой собственной жизни и благополучия добывали для нашего народа наибольшее благо – его Независимость”. По ее убеждению, наша задача быть достойными своих великих предшественников, защитить все то, что они завоевали

“Для меня Михаил Горынь всегда был символом несокрушимости и принципиальности в отстаивании государственности и демократии, прав и свобод человека. Советская власть пыталась сломать его, бросив за решетку. Но Горынь, силой своего духа, доказал всему миру, что правда побеждает. Он жил Украиной и ради Украины”, - написала Ю.Тимошенко, выразив сожаление, что она не может быть на похоронах М.Горыня и лично отдать дань уважения славному сыну украинской нации.

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Как сообщал УНИАН, 13 января ночью на 83-ом году ушел из жизни украинский диссидент, правозащитник и политзаключенный М.Горынь.