Горыня похоронят завтра на Лычаковском кладбище

Как сообщили корреспонденту УНИАН во Львовском областном совете, прощание с М.Горынем состоится завтра, 15 января, в 11.00 в Церкви Святой Троицы (г. Львов, ул. Тершаковцев, 11). В 12.00 здесь состоится Литургия, после чего похоронная процессия пешком пройдет к Лычаковскому кладбищу. Похоронят М.Горыня на 67-м поле почетных захоронений Лычаковского кладбища.

Сегодня, 14 января, в 19.00 состоится парастас в Церкви Святой Троицы по ул. Тершаковцев, 11.

В прощании с известным общественным деятелем и диссидентом примут участие народные депутаты Украины нынешнего и предыдущего созывов, руководство Львовской области и города Львова, представители общественных организаций и политических партий.

Как сообщал УНИАН, 13 января, ночью, на 83-ом году жизни умер известный украинский диссидент, правозащитник и политзаключенный, почетный гражданин Львова Михаил Горынь.