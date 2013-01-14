Визит Лаврова в Черновцы поставил на уши силовиков: улицы усеяны милицией

Министры иностранных дел Украины и России Леонид Кожара и Сергей Лавров стали почетными докторами Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

Как передает корреспондент УНИАН, мантии почетных докторов и соответствующие дипломы руководителями внешнеполитических ведомств вручил ректор университета, профессор Степан Мельничук.

Перед этим один из проректоров вуза зачитал решение ученого совета о присвоении званий почетных докторов университета Л.Кожаре и С.Лаврову за содействие в том, чтобы Черновицкий национальный университет получил статус объекта мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Л.Кожара и С.Лавров выступили с короткими речами перед профессорско-преподавательским составом ЧНУ.

Сегодня с самого утра в Черновцах все центральные улицы, ведущие к ЧНУ, а также площади, заняты правоохранителями в форме и в гражданской одежде. Они пытаются не допустить выступлений оппозиционных сил против визита С.Лаврова в Черновцы.

Как известно, 13 января в Черновцах состоялись межгосударственные переговоры Л.Кожары и С.Лаврова, по итогам которых подписан итоговый протокол заседания подкомитета по международному сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии и План взаимодействия между МИД Украины и России на 2013 год.