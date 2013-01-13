Адвокат: Развозжаев перенес сердечный приступ

Об этом "Эху Москвы" рассказал его адвокат Дмитрий Аграновский.

По словам защитника, это произошло еще 7 января. Именно поэтому Развозжаев согласился на прекращение одного из уголовных дел в отношении себя за истечением срока давности.

Напомним, активист проходит обвиняемым в расследовании о разбое 15-летней давности (как раз это дело может быть закрыто). Его этапировали в Иркутскую область, где произошло преступление, для следственных действий. А арестован Развозжаев был по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.