Адвокат: Развозжаев перенес сердечный приступ
19:30, 13 января 2013Политика
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Арестованный российский оппозиционер Леонид Развозжаев перенес сердечный приступ.
У Развозжаева был сердечный приступ / Фото: @IlyaYashin
Об этом "Эху Москвы" рассказал его адвокат Дмитрий Аграновский.
По словам защитника, это произошло еще 7 января. Именно поэтому Развозжаев согласился на прекращение одного из уголовных дел в отношении себя за истечением срока давности.
Напомним, активист проходит обвиняемым в расследовании о разбое 15-летней давности (как раз это дело может быть закрыто). Его этапировали в Иркутскую область, где произошло преступление, для следственных действий. А арестован Развозжаев был по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.
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