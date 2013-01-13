Бывшее МЧС окончательно сольется с Минобороны через месяц

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В течение месяца планируется завершить вхождение в структуру оборонного ведомства Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям”, - сказал П.Лебедев.

Он отметил, что «целью реформирования является исключение дублирующих функций, согласованность совместных действий по взаимодействию и обмену опытом».

По его словам, военнослужащие Вооруженных Сил Украины показали свою профессиональность и техническую оснащенность во время ликвидации снежных заносов в декабре прошлого года.

«Военнослужащий должен ассоциироваться с образом защитника Отчизны: это - преданный делу человек, патриот в погонах, готовый всегда прийти на помощь», - добавил министр.