Бывшее МЧС окончательно сольется с Минобороны через месяц
Министр обороны Украины Павел Лебедев заявляет, что вхождение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в структуру Минобороны планируется завершить в течение месяца.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны.
«В течение месяца планируется завершить вхождение в структуру оборонного ведомства Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям”, - сказал П.Лебедев.
Он отметил, что «целью реформирования является исключение дублирующих функций, согласованность совместных действий по взаимодействию и обмену опытом».
По его словам, военнослужащие Вооруженных Сил Украины показали свою профессиональность и техническую оснащенность во время ликвидации снежных заносов в декабре прошлого года.
«Военнослужащий должен ассоциироваться с образом защитника Отчизны: это - преданный делу человек, патриот в погонах, готовый всегда прийти на помощь», - добавил министр.