В интернете появилась личная переписка дочери Тимошенко - СМИ

Хакеры опубликовали на сайте www.zhuzhaleaks.com 5132 электронных письма с аккаунтов дочери Юлии Тимошенко - Евгении Тимошенко по прозвищу "Жужа". Об этом сообщает inopressa.ru по информации Die Zeit.

В частности, на сайте опубликован план лечения Юлии Тимошенко, страдающей болями в спине. Согласно опубликованным данным, за четырехнедельное лечение семья оппозиционного политика должна была заплатить врачам берлинской клиники "Шарите" 680 тыс. евро, что более похоже "не на лечение, а на взятку в столь тонком с политической точки зрения деле о болезни". Однако профессор берлинской клиники Макс Айнхойпль, занимавшийся лечением, в беседе с Die Zeit назвал сумму в 680 тыс. евро "абсурдной и выдуманной". "Мы хотим помочь пациентке и ориентируемся на ее медицинское состояние, а не на политические условия", - добавил он. Айнхойпль также назвал счет "примитивной подделкой среди очень хорошо сфабрикованных обманов" и указал на то, что в нем нет даже подписи.

Адвокат Тимошенко Сергей Власенко также заявил, что информация, которую хакер или хакерская группировка выдают за "слив информации" и "журналистское расследование", представляет собой "смесь настоящих и поддельных мэйлов", передает издание. Айнхойпль также подтвердил, что в массиве данных присутствует и "аутентичный материал, иногда получающий совершенно другой смысл при помощи нескольких дополнительных предложений или слов". Клиника "Шарите" планирует подать на хакеров жалобу.

Издание напоминает, что после вынесения Юлии Тимошенко тюремного приговора за превышение полномочий при заключении газового контракта с Россией на Украине и за ее пределами "бушует юридическая, политическая и медийная война" вокруг этой оппозиционной персоны. Так, в начале недели Тимошенко заявила, что будет протестовать против тюремно-больничного режима при помощи "акций гражданского неповиновения".

Как Власенко, так и Евгения Тимошенко возлагают ответственность за хакерские атаки на Службу безопасности Украины и администрацию президента.

"Очевидно, цель фальсифицированных мэйлов - дискредитация Тимошенко на Украине и за ее пределами. Добиться этого не так уж сложно, поскольку Юлия Тимошенко, как и ее нынешние противники, добилась значительного богатства во время "дикой приватизации" девяностых годов. Позже сама "газовая принцесса" говорила: "Каждого, кто в те времена проработал в украинской экономике хотя бы один день, можно было бы посадить", - передает издание.

Издание напоминает, что клевете и преследованиям подвергаются и соратники Тимошенко. Около двадцати оппозиционных политиков находятся в тюрьме, а важнейший политический консультант Тимошенко, бывший вице-премьер Григорий Немыря сам стал жертвой информационного вброса.

Противники Тимошенко также регулярно обращают внимание на иностранную поддержку бывшего премьера. Так, хакеры выложили информацию о том, что клан Тимошенко вложил 85 тыс. долларов в продвижение резолюции американского Сената с требованием освобождения заключенной.