Завтра в Украине - сильный снег и мороз

В южной и восточной части - мокрый снег с дождем, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории небольшой снег. На дорогах гололедица.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - 5-10° мороза, в западных, северных и центральных областях при прояснениях местами - 13-18° мороза, днем - 2-7° мороза; в южных областях ночью - 1-6° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла; в Крыму ночью - 1-6° тепла, днем - 3-8°; в восточных областях и Приазовье на протяжении суток около 0°.

В Киевской области облачно с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 5-10° мороза, днем - 2-7° мороза.

В Киеве облачно с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 7-9° мороза, днем - 2-4° мороза.