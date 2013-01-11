Оппозиция не прекратит поднимать вопрос о статьях Луценко и Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

“Мы и в дальнейшем будем настаивать на принятии наших решений относительно изменения уголовного законодательства”, - сказал А.Яценюк.

Он также отметил, что фракции оппозиции будут настаивать на принятии закона об амнистии, что позволит освободить Ю.Тимошенко и Ю.Луценко.