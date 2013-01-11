Оппозиция не прекратит поднимать вопрос о статьях Луценко и Тимошенко
13:29, 11 января 2013Политика
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Фракции оппозиции будут инициировать принятие изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс, которые бы декриминализировали статьи, по которым осуждены экс-премьер-министр Юлия Тимошенко и экс-министр внутренних дел Юрий Луценко.
Оппозиция и в дальнейшем будет требовать принятия закона о декриминализации статей, по которым осуждены Луценко и Тимошенко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.
“Мы и в дальнейшем будем настаивать на принятии наших решений относительно изменения уголовного законодательства”, - сказал А.Яценюк.
Он также отметил, что фракции оппозиции будут настаивать на принятии закона об амнистии, что позволит освободить Ю.Тимошенко и Ю.Луценко.
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