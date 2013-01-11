Депутаты создали еще четыре межфракционных объединения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель ВР Владимир Рыбак.

Он также проинформировал о создании в парламенте межфракционного депутатского объединения “За единую поместную православную церковь”, руководителем которого избран Олег Медуница (фракция “Батькивщина”).

Кроме того, В.Рыбак объявил о создании межфракционного депутатского объединения “Виннитчина”, руководителем которого избран Григорий Заболотный (внефракционный).

Также председатель ВР сообщил о создании межфракционного депутатского объединения “Ветераны Афганистана и Чернобыля “За будущее”, руководителем которого избран Сергей Куницын (фракция “УДАР”).

Как сообщал УНИАН, ранее в парламенте седьмого созыва были созданы, в частности, межфракционные объединения «Столица Украины», «За содействие свободе совести», «Галичина», «Равные возможности», «За Харьков, за Слобожанщину», “Львовщина».