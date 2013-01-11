Депутаты создали еще четыре межфракционных объединения
В Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатское объединение “Одесса”, руководителем которого избран народный депутат от Партии регионов Сергей Кивалова.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель ВР Владимир Рыбак.
Он также проинформировал о создании в парламенте межфракционного депутатского объединения “За единую поместную православную церковь”, руководителем которого избран Олег Медуница (фракция “Батькивщина”).
Кроме того, В.Рыбак объявил о создании межфракционного депутатского объединения “Виннитчина”, руководителем которого избран Григорий Заболотный (внефракционный).
Также председатель ВР сообщил о создании межфракционного депутатского объединения “Ветераны Афганистана и Чернобыля “За будущее”, руководителем которого избран Сергей Куницын (фракция “УДАР”).
Как сообщал УНИАН, ранее в парламенте седьмого созыва были созданы, в частности, межфракционные объединения «Столица Украины», «За содействие свободе совести», «Галичина», «Равные возможности», «За Харьков, за Слобожанщину», “Львовщина».