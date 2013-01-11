Арбузова таки внесли в повестку дня ВР

Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшнее заседание ВР уже открыто.

Трибуна и президиум парламента не блокируется, идет привычная работа.

С 10.00 до 10.30 будут оглашаться депутатские запросы.

Как сообщалось, 10 января ВР не смогла освободить от должности главу Нацбанка Сергея Арбузова, который в конце декабря был назначен первым вице-премьером страны. Парламенту для этого не хватило голосов: "за" проголосовали 217 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Соответственно, парламент не назначил нового председателя Нацбанка Украины. На эту должность Президент Украины Виктор Янукович предложил кандидатуру Игоря Соркина.