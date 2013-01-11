Ефремов надеется, что ВР сегодня решит все кадровые вопросы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

“По предварительной информации, нам удалось достичь консенсуса”, - сказал А.Ефремов.

“Очень надеемся, что сегодня удастся решить кадровые вопросы”, - сказал он.

А.Ефремов отметил, что сейчас уточняется явка депутатов на пленарное заседание.

При этом, по его словам, "Часа вопросов" к правительству в ВР сегодня не будет.

На тему: Оппозиция угрожает блокадой, если регионалы снова возьмутся за Арбузова

Как сообщалось, 10 января ВР не смогла уволить с должности главы Нацбанка Сергея Арбузова, который в конце декабря был назначен первым вице-премьером страны. Парламенту для этого не хватило голосов: "за" проголосовали 217 депутатов при необходимом минимуме в 226 голос.

Соответственно парламент не назначил нового председателя Нацбанка Украины. На эту должность Президент Виктор Янукович предложил назначить Игоря Соркина.