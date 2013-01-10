Трое нардепов приняли присягу

Как передает корреспондент УНИАН, эти народные депутаты прошли в парламент по списку Партии регионов вместо народных депутатов, которые назначены в исполнительные органы власти и сложили свои депутатские полномочия.

Как сообщал УНИАН, после формирования Президентом Украины Виктором Януковичом состава Кабинета министров Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Николая Азарова, назначенного премьер-министром, Дмитрия Табачника (министр образования) и Александра Лавриновича (министр юстиции).

Бывший министр здравоохранения Ю.Поляченко был № 76 в списке Партии регионов), депутат Верховной Рады шестого созыва А.Зац - № 77, бывший советник экс-председателя парламента Владимира Литвина Ю.Благодир - № 78.