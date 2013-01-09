Прокуратура отказалась сажать Кузьмина по заявлению Луценко

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации ГПУ.

Как отмечается в сообщении, в Генпрокуратуру 27 декабря 2012 года поступило заявление Ю.Луценко о совершении, по его мнению, работниками Генеральной прокуратуры Украины, судьями Печерского районного суда и Апелляционного суда Киева в отношении него уголовных правонарушений, в частности, служебной подделки, заведомо незаконного задержания, содержания под стражей, нарушения права на защиту, вынесения судьей заведомо неправосудного приговора.

Заявление Ю.Луценко 28 декабря 2012 г. было внесено в Единый реестр досудебных расследований, о чем ему лично сообщено по почте.

«Рассмотрев материалы уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований, вынесено постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях работников прокуратуры и судей состава уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 374, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 375 УК Украины», - сообщили в ГПУ, отметив, что копия постановления направлена Ю.Луценко по месту отбывания наказание в Менскую исправительную колонию.

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Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2012 года защита экс-главы МВД направила на имя генерального прокурора Украины заявление Ю.Луценко о привлечении к уголовной ответственности первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина и следователя Сергея Войченко за принятие ими постановления о задержании и аресте Ю.Луценко 26 декабря 2010 года. "Мы отправили заявление Луценко в Генпрокуратуру курьерской почтой", - сказал адвокат экс-министра Игорь Фомин.

8 января в пресс-службе Генпрокуратуры проинформировали, что ГПУ зарегистрировала и внесла в Единый реестр досудебных расследований заявление Ю.Луценко относительно совершения преступления первым заместителем генпрокурора Р.Кузьминым и следователем С.Войченко.