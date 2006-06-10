Ющенко: нынешняя Конституция не отвечает балансу власти

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что нынешняя Конституция не отвечает балансу власти и говорит о необходимости ее совершенствования.

Об этом Президент заявил сегодня в своем традиционном радиообращении к украинскому народу.

“Все мы хорошо помним, в каких условиях принимались изменения к Конституции. Это компромиссное решение было достигнуто ради главного – избежать кровопролития», - напомнил В.ЮЩЕНКО.

«Конституция в ее нынешнем виде не дает ответа на проблему баланса власти между центром и регионами, между Президентом, правительством, парламентом», - в частности, сказал Президент.

По его словам, страна встала перед необходимостью срочного поиска адекватного ответа на вызовы, связанные с вопросами территориальной целостности и национальной безопасности. Отметив, что не в последнюю очередь такая ситуация стала возможной через несовершенство нынешней Конституции, В.ЮЩЕНКО заявил: “Поэтому нам всем вместе нужно пройти дискуссию по совершенствованию Основного закона, усиление взаимодействия между всеми институтами власти - ради стабильности Украины, ради гармоничных отношений между всеми ветвями власти, между центром и регионами”.

По словам Президента, этот вывод должны признать все политические силы, и в первую очередь, авторы конституционной реформы.