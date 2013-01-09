У Волги в суде закружилась голова

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение судом было принято после просьбы В.Волги сделать перерыв, поскольку во время заседания у него закружилась голова.

Сейчас судебное заседание продолжено.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Шевченковский районный суд Киева осудил В.Волгу к 5 годам лишения свободы без конфискации.

Таким образом, суд признал В.Волгу виновным в попытке получения 500 тыс. дол. взятки.

Справка УНИАН. В.Волга возглавлял Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг с марта 2010 года.

19 июля 2011 года он был задержан следователям Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ.

Генпрокуратура возбудила в отношении В.Волги уголовное дело по ст. 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупных размерах должностными лицами, занимающими ответственные должности, по предварительному сговору группой лиц).

20 июля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения В.Волге в виде содержания под стражей.

25 июля Президент Виктор Янукович освободил В.Волгу от должности председателя Госкомфинуслуг.