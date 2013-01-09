«Батькивщина» требует принять законопроект об амнистии

13:45, 09 января 2013
Политика
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Фракция «Батькивщина» требует принять законопроект об амнистии. С соответствующим предложением на заседании Согласительного совета выступил народный депутат Андрей Кожемякин, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Кожемякин рассказал, что амнистии в Украине не было уже полтора года / Фото: transparentukraine.org

А.Кожемякин сообщил, что вчера, 8 января, он зарегистрировал соответствующий законопроект №1206 «Об амнистии в 2013 году».

По его словам, «амнистии в Украине не было уже полтора года и 13,5 тысяч человек ждут принятия этого законопроекта».

А.Кожемякин обратился к руководству парламента с предложением рассмотреть документ в ближайшие два дня и заявил о готовности в любой момент провести заседание возглавляемого им комитета для принятия заключения по этому законопроекту.

Он сказал, что Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности готов также рассмотреть законопроект о приведении уголовного законодательства к европейским стандартам с целью его срочного принятия на текущей сессии парламента.

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