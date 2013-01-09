Тягнибок предлагает проводить перекличку в сессионном зале

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов Верховной Рады.

По убеждению О.Тягнибока, необходимо принять постановление, внесенное народными депутатами от фракции “Батьківщина”, относительно подключения системы персонального голосования “Рада-3”.

По его словам, у СМИ есть информация, что якобы санитарно-эпидемиологическая служба предостерегает о вредности этой системы для здоровья народных депутатов, и поэтому, если ее подключить на данный момент невозможно, необходимо задействовать другие методы.

В то же время О.Тягнибок отметил, что разговоры о вреде здоровью - “это полный бред”. “Должна быть просто политическая воля парламента, руководства парламента”, - добавил он.

Как подчеркнул О.Тягнибок, до подключения системы “Рада-3” целесообразно было бы во время двух пленарных дней этой недели (10 и 11 января) “в 10 часов утра или в 10.05, когда начнется заседание, огласить список тех депутатов, которые персонально зарегистрировались и, соответственно, поставили свою подпись на столах регистрации. А все остальные депутаты, которые не зарегистрировались, получат процедуру заблокирования их карточек”.

По словам О.Тягнибока, бывает, что кто-то опаздывает, но это не проблема, поскольку после того, как народный депутат зарегистрируется, его карточка будет разблокирована.

“Поэтому давайте на протяжении этих двух дней попробуем таким образом: кого нет в зале, не зарегистрировался, того карточка будет заблокирована. Мне кажется, что это хоть какой-то минимальный шаг для нормальной нашей дальнейшей работы”, - заявил О.Тягнибок.