У Азарова хвастают, что по дорогам можно ездить

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

По состоянию на утро 9 января значительных нарушений в функционировании объектов транспортного комплекса в связи с ухудшением погодных условий нет. В настоящее время на автодорогах работают 2261 единица техники, а также 3303 дорожных работников.

На протяжении суток осадки в виде небольшого снега наблюдались в южных и восточных областях и в Крыму. По состоянию на 06.00 в восточных областях осадки прекратились, но порывистый ветер в южной и восточной частях Украины приводит к образованию снежных заносов на дорогах, которые ликвидируются в меру их возникновения.

Из-за ухудшения метеоусловий нарушена доставка почты в 90 населенных пунктов по Донецкой и Луганской дирекциям «Укрпочты». Доставка будет осуществлена сразу после работ по расчистке дорог, говорится в сообщении.

В отношении функционирования морского комплекса министерство сообщает, что ожидают проход по каналу Керчь - Ени-Кале 3 судна с севера и 55 - с юга, из которых в Мариупольский порт - одно судно, в Керченский – три.

На рейде Мариупольского порта находится 8 судов. В ожидании проводки на выход - 3 судна. В Николаевском порту запланирована проводка на вход 8 судов, на выход – 5. В Херсонском порту: на вход – 1 судно, на выход – 2 судна. В порту Усть-Дунайск ожидают проводки два судна, проинформировали в Мининфраструктуры.

Аэропорты работают в штатном режиме.