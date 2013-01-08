Нардепы рассказали, на что им чаще всего жаловались украинцы

Об этом УНИАН сообщили в информационном управлении парламента.

В частности, во время последней сессии ВР шестого созыва на личных приемах граждан председателями парламентских комитетов и депутатских фракций побывали 234 посетителя, от которых получено 256 обращений, из которых 213 письменных и 43 устных.

Посетителей приемной Верховной Рады Украины чаще всего беспокоили проблемы обеспечения законности и охраны правопорядка, реализации прав и свобод граждан.

63 вопроса (24,5% от их общего количества) касались указанной тематики. Граждане продолжали жаловаться на деятельность представителей судебной власти, в частности, на нарушение норм процессуального права, вынесение неправомерных решений и приговоров, на взяточничество, волокиту в судах. Неединичными являются обращения по поводу коррупционных действий работников правоохранительных органов, фальсификации ими уголовных дел, волокиты со следствием, нарекания на самоустранение работников прокуратуры всех уровней от осуществления надзора за соблюдением и надлежащим применением законов, формальное отношение к исполнению своих служебных обязанностей, на отписки и отсутствие надлежащего реагирования на обращения граждан.

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Количество вопросов относительно социальной защиты населения составляло 20,2% от общего количества. Большинство граждан преклонного возраста отмечали, что государство не в полной мере обеспечивает им надлежащий уровень пенсионного обеспечения, требовали установить социальную справедливость в размерах пенсий, подчеркивали необходимость внесения изменений в действующее пенсионное законодательство. Таких обращений поступило 22, или 42,3% от количества вопросов по этой тематике. Представители незащищенных слоев населения - 14 (26,9%) - обращались за предоставлением материальной помощи, в основном на лечение, приобретение лекарств, продуктов питания, на обучение детей, ремонт жилья и тому подобное .

Кроме того, часто граждане обращались по проблемам жилищной политики. Среди них преобладали обращения относительно обеспечения жильем граждан, имеющих право на его получение (24, или 92,3% от количества вопросов по этой тематике). Посетителей также тревожили случаи нарушения норм градостроения, застройки и реконструкции жилья, проблемы строительства социального жилья для малообеспеченных слоев населения, ремонта жилищного фонда.

Определенное количество затронутых вопросов касалось проблем здравоохранения (18, или 7% от общего количества вопросов), аграрной политики и земельных отношений (18, или 7% от их общего количества); финансовой, налоговой, таможенной политики (12, или 4,7% от их общего количества)

На личных приемах посетители выразили обеспокоенность по поводу проблем труда и заработной платы, в том числе по вопросам нарушения действующего законодательства при увольнении и восстановлении на работе, назначения и выплаты регресса, оплаты труда, выплаты задолженности по заработной плате, деятельности служб занятости населения (11, или 4,3% от общего количества вопросов), коммунального хозяйства, государственного строительства, административно-территориального уклада и деятельности органов местного самоуправления (по 10, или 3,9% от их общего количества).