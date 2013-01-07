Януковичу подарили икону
12:54, 07 января 2013Политика
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Управляющий делами Украинской православной церкви Антоний и настоятельница Свято-Успенского Святогорского Зимненского женского монастыря подарили Президенту Украины Виктору Януковичу Зимненскую икону Божьей матери.
Глава государства передал игуменьи Стефании церковную утварь
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В сообщении напоминается, что сегодня В.Янукович присутствовал на праздничной литургии в Свято-Успенском Святогорском Зимненском женском монастыре в с. Зимнее Волынской области. Рождественскую литургию совершил управляющий делами УПЦ, архиепископ Бориспольский Антоний. Глава государства передал игуменьи Стефании церковную утварь для совершения обряда освящения хлеба, пшеницы, вина и елея.
После завершения Рождественской литургии В.Янукович осмотрел монастырь и посетил пещеры преподобного Варлаама и храм святой Юлиании княгини Ольшанской.
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