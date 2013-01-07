Януковичу подарили икону

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении напоминается, что сегодня В.Янукович присутствовал на праздничной литургии в Свято-Успенском Святогорском Зимненском женском монастыре в с. Зимнее Волынской области. Рождественскую литургию совершил управляющий делами УПЦ, архиепископ Бориспольский Антоний. Глава государства передал игуменьи Стефании церковную утварь для совершения обряда освящения хлеба, пшеницы, вина и елея.

После завершения Рождественской литургии В.Янукович осмотрел монастырь и посетил пещеры преподобного Варлаама и храм святой Юлиании княгини Ольшанской.