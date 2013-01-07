Азаров с Рыбаком и Клюевым сходили в Лавру

Премьер-министр Украины Николай Азаров принял участие в Рождественском молебне в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, также на молебне присутствовали председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, секретарь СНБО Андрей Клюев, члены правительства, народные депутаты, представители киевской власти и верующие.

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