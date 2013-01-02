В Луганске день рождения Бандеры отметили митингом и квестом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе организации, участники митинга у памятника Тарасу Шевченко выразили мнение, что имя Бандеры является настоящим флагом украинского национального движения.

По словам экс-руководителя ЛОО ВО «Свобода» Александра Кобзева, «несмотря на антиукраинскую пропаганду, которая и в настоящее время продолжается в Украине, имя Степана Бандеры соединяет всех сознательных людей, которые борются за строительство могущественного украинского государства».

Ко дню рождения С.Бандеры луганская «Свобода» также организовала исторический квест «Старый город». Участники игры, разделившись на команды, получали различные загадки и вопросы, отгадав которые, можно было найти «ключевые точки» - здания, памятники, исторические места. После нахождения «точки» участников ожидало следующее задание. Таким образом молодежь имела возможность показать свои знания по истории Украины и своего родного города и узнать больше о выдающихся местах Луганска. А главное, как отмечают в пресс-службе организации, активно, весело и трезво отпраздновать начало нового года и день рождения проводника украинской нации.

А на рождественские праздники ЛОО ВО «Свобода» поздравит ветеранов УПА, живущих в Стаханове, Рубежном и Ровеньках.