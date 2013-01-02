Тернопольские врачи не сдержали обещание и вышли на работу

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного совета, об этом начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Михаил Бортняк заявил во время сегодняшнего совещания по вопросам реформирования службы экстренной медицинской помощи в Тернопольской области под председательством и.о. председателя облсовета Сергея Тарашевского.

«В первую очередь, хочу успокоить общественность – «скорая медицинская помощь» с 1 января по всей области работает в привычном режиме, никаких проблем в ее работе нет», – уверил он.

По теме: Тернопольские врачи пугают: без бюджета скорая с января работать не будет

М.Буртняк объяснил, что при подготовке к реформированию «скорой помощи» были созданы рабочие группы, которые наработали пути внедрения изменений.

В то же время С.Тарашевский подчеркнул необходимость скорейшего создания коммунального учреждения Тернопольского областного совета «Тернопольский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», соответствующее решение должны принять депутаты облсовета.

При этом он не сообщил, когда состоится сессия, на которой должны утвердить бюджет области на 2013 год.

Как сообщал УНИАН, 25 и 27 декабря 2012 года депутаты областного совета трижды не смогли начать сессию из-за отсутствия кворума. На сессии, среди прочего, необходимо было утвердить бюджет области на 2013 год. Наибольшее количество отсутствующих – депутаты от ВО «Свобода», фракция которой самая численная в облсовете. Они, в частности, аргументируют свое отсутствие тем, что проект бюджета области на 2013 год не получил положительных заключений ни одной профильной комиссии. Также срыв сессии «свободовцы» объясняют тем, что, несмотря на решение судов, более 1,5 года ТИК до сих пор не ввела в состав облсовета 16 депутатов, большинство из которых – от «Свободы».

27 декабря главврач Тернопольского городского коммунального учреждения «Станция скорой медицинской помощи» Михаил Джус заявил, что если до 31 декабря облсовет не утвердит областной бюджет на 2013 год, то с 1 января возникнут проблемы с функционированием службы «скорой помощи».

«Конечно же, машины не выедут, если они не будут иметь медикаментов, бензина», – сказал М.Джус.

Он объяснил, что с 1 января 2013 года вступает в силу Закон Украины «Об экстренной медицинской помощи», согласно которому вместо больниц «скорой помощи» будут созданы областные центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Они должны финансироваться из областного бюджета, городской бюджет уже не сможет финансировать деятельность службы «скорой помощи», поскольку это будет нецелевое использование средств.