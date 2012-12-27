Тернопольские врачи пугают: без бюджета скорая с января работать не будет

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, об этом сегодня во время встречи с председателем облгосадминистрации, его заместителем по гуманитарным вопросам и представителями областного управления здравоохранения заявил главный врач Тернопольского городского коммунального заведения «Станция скорой медицинской помощи» Михаил Джус.

Он объяснил, что с 1 января 2013 года в действие вступает Закон Украины «Об экстренной медицинской помощи», следовательно вместо больниц скорой помощи будут созданы областные центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Они будут финансироваться из областного бюджета, городской бюджет уже не сможет финансировать деятельность скорой помощи, поскольку это будет нецелевое использование средств.

«На территории области нам нужно через решение сессии областного совета создать такой центр, зарегистрировать его юридически, определиться по штатам и по структуре, которая должна быть на территории области. Это первый вопрос. Второй вопрос – это финансирование. Что первый, что второй вопрос – это сессионные вопросы», – подчеркнул М.Джус.

Он подчеркнул, чтобы скорая помощь нормально функционировала, эти вопросы необходимо принять до Нового года.

«Конечно же, машины не выедут, если они не будут иметь медикаментов, бензина. Нужно думать и о заработной плате», – сказал М.Джус.

Как сообщал УНИАН, в течение 25 и 27 декабря депутаты областного совета трижды не смогли начать сессию из-за отсутствия кворума. На ней, помимо прочего, должны были утвердить и бюджет области на 2013 год. Больше всего отсутствующих было в составе самой крупной фракции облсовета ВО «Свобода». Они, в частности, аргументируют свое отсутствие тем, что вопрос бюджета области на 2013 год не получил положительного заключения ни одной из профильных комиссий. 27 декабря начались инициированные ”Свободой” общественные слушания по обсуждению проекта бюджета области на 2013 год, которые должны продолжиться 2 января 2013 года.

Сегодня, 27 декабря, глава облгосадминистрации Валентин Хоптян заявил, что если облсовет не сможет функционировать и принимать необходимые решения, то он готов инициировать его перевыборы.