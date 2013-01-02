Данилишин говорит, что присоединение Украины к ТС возможно лишь на ее условиях

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Вопрос присоединения к Таможенному союзу может подниматься лишь после того, как все члены ТС, не только Россия, но и Беларусь, и Казахстан станут членами ВТО. Присоединение Украины к Союзу возможно лишь на условиях ВТО, что означает принятие странами-членами ТС условий Украины», - заявил Б.Данилишин.

При этом он подчеркнул, что теоретически, в случае присоединении Украины к ТС России, Беларуси и Казахстана, Европейский Союз должен будет создавать зону свободной торговли только с Таможенным Союзом, а не с отдельной страной (Украина), которая будет входить в этот Союз.

Б.Данилишин отметил, что ЕС не практикует образования ЗСТ с теми региональными образованиями, в которые входят страны не члены ВТО.

”Таким образом, в случае присоединения Украины к Таможенному Союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном, это повлечет фактическое прекращение переговорного процесса с ЕС до момента вступления всех указанных стран в ВТО», - отметил Б.Данилишин.

В то же время, отмечает экс-министр экономики, образование ЗСТ между Украиной и ЕС не будет препятствием торговым отношениям Украины со странами Таможенного Союза.

«Политика ЕС предусматривает создание зон свободной торговли со многими странами мира, поэтому можно предположить, что вступление стран (Беларуси и Казахстана) в ВТО откроет дорогу к переговорам о создании зоны свободной торговли между ними и ЕС», - отметил он.

Вместе с тем, Б.Данилишин подчеркнул, что в настоящее время гармонизация таможенных тарифов Украины и Таможенного Союза невозможна, учитывая распределение тарифных обязательств Украины, которое фактически зафиксировано Законом ”О ратификации Протокола о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию”, принятого Верховной Радой Украины 10 апреля 2008 года.

«Участие Украины в ТС может потребовать пересмотра существующих двусторонних соглашений о свободной торговле, стороной которых является Украина, учитывая, что Таможенный союз является единой таможенной территорией всех стран-членов Союза», - подчеркнул Б.Данилишин.

Напомним, что Россия предлагает Украине вступить в Таможенный Союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1».