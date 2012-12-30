Мажоритарщик Шаповалов не исключает, что может выйти из фракции ПР

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал во время пресс-конференции в Кременчуге.

По словам Ю.Шаповалова, он готов покинуть фракцию Партии регионов в том случае, если поймет, что не смог за этот период помочь Кременчугу.

«В течение года решу, не ошибся ли я, что вошел в провластное большинство. Сегодня это брак по расчету... Если за год не помогу Кременчугу, то выйду из большинства», - сказал Ю.Шаповалов.

При этом он отметил, что в течение года планирует «завести в город 15-20 млн грн госсубвенций, уменьшить сумму отчислений из Кременчуга в госказну».

Также Ю.Шаповалов подчеркнул, что остается внепартийным депутатом. «Я не вступил в Партию регоинов, а стал членом их фракции... Внефракционным депутатом я бы не смог реализовывать свою программу», - пояснил Ю.Шаповалов.