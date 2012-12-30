Ехануров: 2013 год – последний, когда возможно проводить реформы

Об этом в комментарии УНИАН заявил экс-премьер-министр Украины, экс-министр обороны Украины Юрий Ехануров.

«Я сторонник того, что в первую очередь надо решить социальные проблемы. А решать их мы сможем тогда, когда передадим полномочия на местный уровень. Нам необходимо заняться местными финансами и системой обеспечения деятельности местного самоуправления. Мелкие сельсоветы – это придатки к областной власти, а это нужно кардинально изменить. Тогда будет надежда на развитие, в том числе для малого и среднего бизнеса», - заверил политик.

При этом он обратил внимание, что, реформируя местную власть, необходимо побороть местный бюрократизм. «Самое трудное – это борьба с местным бюрократом с точки зрения количества этих бюрократов и количества бюджетных учреждений. Их должно быть не более 3–3,5 тысяч», - уверен эксперт.

По словам Ю.Еханурова, проведение реформы местного самоуправления подразумевает несколько подходов.

«Во-первых, нужно говорить об укреплении должностей, прежде всего профессиональной государственной службы и политических постов. Нужно разграничить назначения, которые происходят в результате победы на выборах и по сугубо профессиональным качествам. Далее - развитие территориальных общин. Наряду с административной реформой необходима бюджетная реформа, которая позволит общине иметь все полномочия для осуществления административных услуг, необходимых для жизнедеятельности членов общины, и содержания бюджетных учреждений. Община должна обеспечиваться финансовым ресурсом за счет своих членов и предприятий, находящихся в коммунальной собственности», - отметил политик и добавил, что передача функций на места может обусловить укрупнение территориальных единиц и сокращение их числа – с нынешних 11 тысяч до 3 тысяч.

При этом Ю.Ехануров подчеркнул, что 2013 год – это последний перед президентскими выборами год, когда в стране возможно проводить реформы.

«Следующий - 2013 год – очень подходящий для реформ в Украине. Что успеем сделать за эти 12 месяцев, то и будет, потому что 2014 год станет годом очередной «любви к народу» накануне выборов. И все политики в результате этой любви завершат работу на развитие страны и продолжат линию любви по отношению к тем, у кого больше всех голосов, - а именно к пенсионерам», - уверен Ю.Ехануров.

Как сообщал УНИАН, административная реформа в Украине стартовала в 2010 году, однако ее главными шагами стала реорганизация центральных органов власти и введение в стране Конституционной ассамблеи.